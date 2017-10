Mils – Ein Wilderer erlegte am Sonntagmorgen einen Rehbock in Mils. Der Täter schoss bereits in den frühen Morgenstunden im Bereich der Baumkirchner/Milser Felder mit einem Kleinkalibergewehr – so die Vermutung – auf einen zwei bis drei Jahre alten Rehbock. Das Tier dürfte nach dem Schuss noch weitergelaufen sein. Ein Aufsichtsjäger fand das tote Tier dann gegen 16 Uhr im Bereich der Milser Felder.

Die Polizei in Mils bittet um zweckdienliche Hinweise unter der Nummer 059133 7110. (TT.com)