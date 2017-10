Im Walliser Dorf Haute-Nendaz in der Schweiz ist am Sonntag der Leichnam einer Frau in einem Müllsack gefunden worden. Die Tote wurde bei einer Abfallsammelstelle entdeckt. Das Gebiet beim Fundort wurde sofort abgeriegelt, berichtete die Walliser Kantonspolizei am Montag.

Das Opfer wurde noch nicht formell identifiziert. Auch die Todesumstände seien unklar. Vorerst würden keine weiteren Informationen erteilt. Die Walliser Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung. (APA/sda)