Im Juli betrat in Fügen kurz vor Mittag ein Maskierter ein Schmuckgeschäft, drückte der Inhaberin einen Revolver an den Hals und forderte Geld sowie Gold. Nachdem die Bedrohte auch noch den Tresor öffnen musste, wollte sie der Räuber fesseln. Da dies misslang, traktierte der Vermummte die Frau so lange mit Faustschlägen, bis sie bewusstlos und massiv verletzt zusammensackte. Ein äußerst brutales Raub­szenario, für das die Staatsanwaltschaft Innsbruck zwei innerhalb kurzer Zeit ausgeforschte Bosnier (27, 34) verantwortlich macht. Laut Anklagebehörde sollen Schulden Motiv für das Raubkomplott gewesen sein. Dabei hätte der 34-jährige Bosnier den Überfall nur begangen, um damit endlich seine Schulden beim 27-Jährigen loszuwerden – die TT berichtete. Der letztlich doch nicht so gut geplante Raubüberfall könnte für das Duo – es gilt die Unschuldsvermutung – nun überaus teuer werden. Bis zu 15 Jahre Gefängnis drohen den Angeklagten im Falle eines Schuldspruches. Da die Anklage seit gestern bereits rechtskräftig ist, könnte ein solcher bereits am 17. November erfolgen. Dem Schöffensenat am Landesgericht wird der erfahrene Strafrichter Günther Böhler vorsitzen.

Wie emotional es mittlerweile im Straßenverkehr zugeht, zeigte gestern ein Prozess am Landesgericht um Körperverletzung, Sachbeschädigung und gefährliche Drohung. Angeklagt war ein junger Türke, der im Juli mit seinem Eil-Transporter eine ganze Straße blockiert hatte. Einen Verkehrsteilnehmer, der gerade mit seiner Frau zum Arzt zufahren wollte, veranlasste dies zu Bemerkungen. Daraufhin lernte er den Zusteller „näher“ kennen: und zwar dessen Faust, wie Zeugen und der Autofahrer selbst angaben. Der Angeklagte soll sich sogar ins fremde Auto gebeugt haben, als er zuschlug. Zusätzlich habe der 30-Jährige auch noch mit dem Fuß gegen das Auto des „Nörglers“ getreten. Ein Gutachten soll nun den genauen Verletzungsgrad des Opfers bestimmen.

Mit einer Diversion über 1200 Euro kam gestern ein Unterländer davon, der mit Falschaussagen Anabolika-Machenschaften in der Bodybuilder-Szene zudecken wollte. Der Haupttäter wurde trotzdem bereits verurteilt. Da Diversionen bei so genannten Delikten gegen die Rechtspflege selten gewährt werden, riet Verteidiger Hubert Stanglechner gleich zur Annahme. (fell)