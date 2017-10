Hall – Ein Wertpaket, das am 6. Oktober in Salzburg losgeschickt wurde, ist verschwunden. Am 9. Oktober hätte das Paket in Hall ankommen sollen, auf dem Weg zum dortigen Logistikzentrum verliert sich jedoch die Spur.

In dem Paket befand sich Schmuck im Wert eines mittleren, fünfstelligen Eurobetrags. Die Post bietet für den Transport von Wertsachen wie zum Beispiel Schmuck oder Bargeld einen speziell beaufsichtigten Transport in Form des Wertpakets an. Wie es den Tätern gelang, das Wertpaket zu stehlen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen (TT.com)