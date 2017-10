Damoh – Ein Vater in Indien hat den Versuch, seine Tochter vor sexueller Belästigung zu schützen, mutmaßlich mit dem Leben bezahlt. Der 45-Jährige hatte nach Angaben seiner Angehörigen einen Nachbarn dafür angezeigt, regelmäßig seine 16-jährige Tochter zu belästigen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Erst habe ihn der Nachbar aufgefordert, die Anzeige zurückzunehmen, dann sei er den Anschuldigungen zufolge am Sonntag ins Haus des Vaters in der zentralindischen Stadt Damoh eingebrochen und habe den 45-Jährigen zusammen mit zwei Freunden mit Kerosin übergossen und angezündet. Das Opfer starb noch am Sonntag in einem Krankenhaus.

„Wir haben die drei Angreifer festgenommen, ein Verfahren eröffnet und die Ermittlungen aufgenommen“, sagte ein Polizeisprecher. Seit der tödlichen Vergewaltigung einer Studentin in Neu Delhi im Jahr 2012 ist sexuelle Gewalt in Indien immer wieder in den Schlagzeilen. Aktivistinnen zufolge hat sich die Situation nur wenig geändert. (dpa)