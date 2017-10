Von Jasmine Hrdina

Wörgl – Der Schock saß tief bei Nicol Horndacher und ihren Begleitern, als sie am Samstagabend gegen 23 Uhr an Bord der S-Bahn Richtung Kufstein ihren Sitznachbarn entdeckten: Schlief ihnen gegenüber doch ein Mann und hielt dabei ein gut zehn Zentimeter langes Messer fest in der Hand. Die Gruppe, die in Schwaz zugestiegen und auf dem Weg nach Wörgl war, beschloss, sich sicherheitshalber wegzusetzen.

Erst als der Zug gerade den Bahnhof Wörgl erreichte konnte ein Sicherheitsmitarbeiter, der sich an Bord der S-Bahn befand, den Mann kurz wecken und nach seinem Ziel – Kufstein – fragen. Als der Reisende sofort wieder einschlief, nahm ihm der Mitarbeiter das Messer vorsichtig aus der Hand und packte es in dessen Rucksack, berichtet Hannah S. Die 18-jährige Schülerin war gerade in Kundl zugestiegen. Die restliche Fahrt des Mannes verlief ohne weitere Zwischenfälle, berichtet Christoph Gasser-Mair, Pressesprecher der ÖBB für Tirol, Vorarlberg und Salzburg.

ÖBB-Mitarbeiter hielt Hilferuf für „künstliche Aufregung“

Was Horndacher und Hannah S. aber ebenso verstörte wie der Messermann, war die Reaktion der ÖBB-Mitarbeiter am Bahnhof Wörgl. Nicht sicher, wie die Situation mit dem Security und dem bewaffneten Mann ausgehen würde, wandten sich die jungen Frauen gleich nachdem sie in Wörgl ausgestiegen waren an den Fahrdienstleiter, der direkt am Bahnsteig stand.

Der ÖBB-Mitarbeiter, in Begleitung zweier Sicherheitsleute, zeigte jedoch – obwohl ihm auch Aufnahmen des Messermanns gezeigt wurden – wenig Verständnis und fand keinen Anlass für eine Reaktion: „Was regt ihr euch so künstlich auf? Der Mann hat geschlafen und niemandem etwas getan. Es ist nicht verboten, ein Messer dabei zu haben“, meinte der Mitarbeiter zu den zitternden Damen. Die Aussage, dass sich die jungen Frauen bedroht gefühlt hätten, kommentierte der ÖBB-Mitarbeiter mit dem Vorschlag, sie hätten doch die Polizei rufen können.

„Ich habe mich total im Stich gelassen gefühlt. Es kann doch nicht sein, dass ich mich als Frau auf diesem öffentlichen Platz fürchten muss. Ich habe ja schließlich auch für die Zugfahrt bezahlt“, ist Horndacher auch zwei Tage nach dem Vorfall noch empört. Auch die junge Hannah S. kann das Desinteresse des ÖBB-Mitarbeiters nicht nachvollziehen: „Wenn jemand keine Fahrkarte dabei hat, schmeißen sie ihn aus den Zug. Aber dass jemand mit einem Messer – wo man eh so viel Schlimmes hört – nicht rausgeschmissen wird, verstehe ich nicht.“

Gasser-Mair kündigte an, die Mitarbeiter für solche Situationen zu schulen: „Wir werden diesen Vorfall selbstverständlich mit unseren Mitarbeitern entsprechend aufarbeiten und sie nochmals verstärkt für derartige Vorfälle sensibilisieren“, hieß es in einer Stellungnahme.