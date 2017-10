Innsbruck – Es war 10.08 Uhr, als am Dienstag vier Männer ein Juweliergeschäft in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße betreten. Einer richtet eine silberne Waffe – wie sich später herausstellte eine Gaspistole – in Richtung einer Angestellten. Ein anderer ist mit einer Axt bewaffnet. Im hinteren Teil des Geschäfts hält sich ein Security-Mitarbeiter auf. Er erkennt, dass es sich um einen Überfall handelt und greift zu seiner Waffe. Zwei Schüsse feuert er auf die Räuber ab. Einen trifft er an der Schulter, sagt LKA-Chef Walter Pupp gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Das Quartett ergreift die Flucht: Drei laufen in Richtung Süden, einer in Richtung Norden. Der Wachmann rennt hinterher. Einen der Täter sieht er vor sich, alarmiert durch Rufe Passanten. Mehrere couragierte Bürger greifen ein. Sie ringen den Mann zu Boden, halten ihn fest, bis die Polizei eintrifft. Der Verdächtige wird festgenommen.

Seine drei Komplizen entkommen – vorerst. Zwei verstecken sich in einem Caféhaus, rufen dort ein Taxi. Sie lassen sich vom Lenker nach Ötztal-Bahnhof chauffieren. Unterdessen läuft eine Alarmfahndung. Der Polizeihubschrauber kreist über Innsbruck, dutzende Streifen sind unterwegs. Auch an der Autobahn.

Bei der Abfahrt Ötztal stoppen Beamte ein Taxi. Sie lassen Männer aussteigen, finden dann die wenigen Uhren, die sie beim Juwelier erbeutet haben – und die Waffe. Bei der Festnahme entdecken die Beamten, die laut Pupp sehr besonnen reagiert haben, dass einer der Festgenommenen verletzt ist. Ein glatter Durchschuss durch die Schulter. Der Verletzte ist mit Polizei-Begleitung in die Innsbrucker Klinik gebracht worden. Die Verletzung ist nicht lebensbedrohlich.

Die drei Festgenommen stammen vermutlich aus dem Baltikum, sagt der LKA-Chef. Zur Identität macht er keine weiteren Angaben, die Ermittlungen laufen noch. Der vierte Räuber ist noch auf der Flucht.

Die Mitarbeiter im Juweliergeschäft sind unverletzt. Im Verkaufsraum gebe es eine „leichte Zerstörung“, sagt Pupp. Viel dürften die Räuber aber nicht erbeutet haben.

Wie in solchen Fällen üblich wird die Staatsanwaltschaft die Rechtmäßigkeit der Schussabgabe des Security-Mitarbeiters untersuchen.

Juwelier schon einmal überfallen

Das Juweliergeschäft wurde schon einmal überfallen, im Jänner 2011. Damals flüchteten die Täter mit einem gestohlenen Auto und der Straßenbahn. Sie wurden wenig später von der Polizei in Aldrans gefasst. (smo)