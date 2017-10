Von Marco Witting

Innsbruck — Es sind Szenen, die man sonst nur aus einem Gangster-Film kennt, die sich am Dienstag in Innsbruck und auf der Autobahnabfahrt Ötztal abgespielt haben. Ein Überfall auf ein Juweliergeschäft, zwei Schüsse eines Security-Mitarbeiters, flüchtende Täter, die teilweise dann festgenommen werden. Nach einem Mann sucht die Polizei noch immer.



Es ist 10.08 Uhr, als vier teilweise vermummte Männer in das Juweliergeschäft in der Maria-Theresien-Straße gehen. Ein Täter richtet eine silberne Faustfeuerwaffe auf die Verkäuferin. Ein anderer zertrümmert mit einer Axt eine erste Vitrine, rasch werden ein paar Uhren eingepackt. „Ein Security-Mitarbeiter in einem anderen Raum hat den Überfall bemerkt und gesehen, wie auf die Verkäuferin eine Waffe gerichtet wird. Dann hat der Security-Mitarbeiter zwei Schüsse abgegeben, wobei einer einen der Täter in der Schulter traf", beschreibt Walter Pupp, Chef des Landeskriminalamts, den Tat­hergang. Die Täter flüchten nach den Schüssen sofort. Drei in Richtung Süden. Einer in Richtung Norden.

Den erkennt der Sicherheitsmann im Bereich der Museumstraße, Erlerstraße wieder. Worauf der Täter zu rennen beginnt. „Der Security-Mann hat gerufen ,Haltet den Dieb'. Und dann haben couragierte Bürger den unbewaffneten Täter zu Boden gerungen. Dafür wollen wir uns bedanken."

Der Täter war einem Mitarbeiter des Stadtmagistrats, einem pensionierten Mitarbeiter des Landeskriminalamts, zwei jungen Berufsfeuerwehrmännern und einem weiteren Mann in die Hände gelaufen. Und hatte keine Chance mehr zu entkommen. Mit Hilfe der mutigen Passanten, die ihn bis zum Eintreffen der Polizei fixierten, wurde er dann festgenommen.

Zwei weitere Täter gingen unerkannt in ein Café in der Innenstadt. Und ließen sich dort ein Taxi rufen. Taxler Savul wurde von der Zentrale angerufen und nahm die beiden Fahrgäste an Bord, wie er der TT erklärte: „Als sie einstiegen, waren gerade Polizisten auf der anderen Straßenseite. Ich sollte sie dann nach Völs zum Bahnhof bringen. Dort haben sie gefragt, wie viel die Fahrt nach Ötztal-Bahnhof kostet", erzählt der Taxler rückblickend.

"Sie haben nicht nervös gewirkt"



Die Fahrt ging weiter. Und endete schließlich bei der Autobahnausfahrt Ötztal-Bahnhof bei einem Kontrollpunkt der längst eingeleiteten Alarmfahndung. „Wir haben die Polizei schon aus 500 Meter Entfernung gesehen. Sie haben aber nichts gesagt oder gemacht", schildert der Taxifahrer. Er selbst bekam erst mit, dass es sich um die Täter handelt, als diese festgenommen wurden. „Sie haben kein Deutsch gesprochen und nicht nervös gewirkt", so der Taxifahrer, der sich erleichtert zeigte, dass die Täter ihn nicht zwangen, durch die Polizeiabsperrung zu rasen.





Es sei den Polizisten zu verdanken, dass die beiden Männer gefasst wurden, sagte Pupp. Die hatten die Fahrgäste aussteigen lassen und dann zwei Uhren und die Waffe, eine Gaspistole, gefunden. Die Verletzung sah man dem angeschossenen Täter nicht an. „Er hat erst bei der Verhaftung auf den glatten Durchschuss in der Schulter aufmerksam gemacht", erklärte Pupp.

Pupp: "Täter vermutlich aus dem Baltikum"



Vom vierten Täter fehlt noch jede Spur. Pupp: „Wir haben Videoaufnahmen von dem Mann. Die Täter stammen vermutlich aus dem Baltikum." Die angesprochenen Videos sind auch für den Schusswaffeneinsatz des Security-Mitarbeiters relevant. Wie in solchen Fällen üblich, wird die Staatsanwaltschaft die Rechtsmäßigkeit des Waffengebrauchs prüfen. Auf den Aufnahmen sei klar die Bedrohung der Verkäuferin zu sehen. Der Juwelier wurde bereits 2011 einmal überfallen — auch damals wurden die Täter nach kurzer Flucht geschnappt.