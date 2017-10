Innsbruck – Alarmfahndung in Innsbruck: Kurz nach 10 Uhr wurde in der Maria-Theresien-Straße ein Juwelier überfallen. Vier Täter, die zumindest teilweise vermummt waren, betraten laut Polizei das Geschäft. Einer war laut LKA-Chef Walter Pupp mit einer Pistole bewaffnet. Ein zweiter Mann trug eine Axt. Ein Security-Mitarbeiter des Juweliers erkannte die Situation sofort. Er feuerte zwei Schüsse in Richtung der Räuber ab.

Die Männer flüchteten, der Wachmann nahm die Verfolgung auf. Er rief Passanten zu Hilfe, die couragiert eingriffen: Am Sparkassenplatz konnten sie gemeinsam einen Mann stellen. Der Verdächtige wurde vorübergehend festgenommen.

Die drei weiteren Räuber konnten erst entkommen. Zu Mittag gingen dann zwei weitere Verdächtige der Polizei ins Netz. Die Männer waren mit einem Taxi auf der A12 in Richtung Oberland unterwegs. In Ötztal-Bahnhof wurde der Wagen, der vom Taxifahrer gelenkt wurde, gestoppt. Einer der beiden Verdächtigen habe eine Schusswunde. Eine Kugel aus der Waffe des Security-Mitarbeiters habe ihn wohl getroffen, sagte Pupp. Die Männer wurden festgenommen. Der Verletzte wurde anschließend mit Polizei-Begleitung in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Die Identität der Verdächtigen ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen noch, auch dazu, ob alle drei Festgenommenen an der Tat beteiligt waren. Wobei es bei den beiden Taxi-Insassen „begründet sei anzunehmen, dass diese beiden Männer mit der Tat in Verbindung stehen“, wie es in einer Aussendung der Polizei heißt.

Der vierte Räuber ist noch auf der Flucht. Die Alarmfahndung läuft weiter – mit Unterstützung des Polizeihubschraubers.

Die Mitarbeiter im Juweliergeschäft wurden nicht verletzt. Im Verkaufsraum gebe es eine „leichte Zerstörung“, sagte der LKA-Chef. Viel dürften die Räuber aber nicht erbeutet haben.

Juwelier schon einmal überfallen

Das Juweliergeschäft wurde schon einmal überfallen, im Jänner 2011. Damals flüchteten die Täter mit einem gestohlenen Auto und der Straßenbahn. Sie wurden wenig später von der Polizei in Aldrans gefasst. (smo, APA)