Gmunden – Auf Brautkleider hatten es Einbrecher in Gmunden – die Stadt ist ausgerechnet eine der beliebtesten Hochzeits-Locations des Landes – abgesehen: Unbekannte drangen in der Nacht auf Dienstag in ein Fachgeschäft ein und erbeuteten 60 Hochzeitsroben in verschiedenen Größen. Der Schaden wird von der oberösterreichischen Polizei mit rund 20.000 Euro beziffert. (APA)