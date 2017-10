Rum – In der Nacht auf Dienstag brach einer Unbekannter in einen Gastbetrieb in Rum ein. Mit einem Werkzeug zwängte er ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zum Lokal. Anschließend durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld in der Höhe eines niedrigen dreistelligen Eurobetrags. Die Polizei in Rum bittet um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)