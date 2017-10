Steinach am Brenner – Am Dienstag verschafften sich Trickdiebe in Steinach am Brenner Zugang zu einer Wohnung und entwendeten dort mehrere Goldschmuckstücke. Gegen 12 Uhr betrat ein 97-jähriger Mann das Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses. Eine unbekannte Frau schlich sich dabei unbemerkt mit ins Haus. Sie war in Begleitung eines kleinen Kindes. Der Mann ging in seine Wohnung, dabei gelang es den beiden, sich ebenfalls unbemerkt Zutritt zu dieser zu verschaffen. Als der Mann die beiden entdeckte, forderte er sie auf, die Wohnung zu verlassen. Anschließend musste er feststellen, dass mehrere Schmuckstücke aus Gold fehlten. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Möglicher dritter Täter im Bunde

Zur gleichen Zeit klingelte ein ebenfalls unbekannter Mann im Erdgeschoss desselben Hauses bei einem Mann und bat um ein Glas Wasser. Er trank es aus und verließ ohne Diebesgut das Haus – die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen aus.