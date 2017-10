Krems, Innsbruck – Eine 41-Jährige sitzt nach Trickbetrügereien in Tirol, Salzburg, Kärnten, Wien und Niederösterreich in Krems an der Donau in Haft. Die Polizei wies der Peruanerin zehn Delikte nach, sie zeigte sich laut Aussendung von Mittwoch nicht geständig. Die Verdächtige soll durch Geldwechselbetrügereien bei Banken 2.200 Euro erbeutet haben. Nun werden weitere Geschädigte gesucht.

Ein Angestellter einer Bank in Krems hatte am 19. Oktober die Polizei verständigt, als sich die mutmaßliche Trickbetrügerin im Geldinstitut befand. Die Beamten nahmen die Frau fest und stellten einen vierstelligen Eurobetrag sicher. Sie wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

Die Frau soll in Tirol zwei Geldwechselbetrügereien in Innsbruck verübt haben, in Wattens blieb es bei einer der beiden Straftaten beim Versuch. Je ein Delikt wurde ihr in der Stadt Salzburg und in Kärnten in Villach nachgewiesen, in Völkermarkt scheiterte sie ebenso wie im niederösterreichischen Krems. Auch in Wien wird der Peruanerin ein Geldwechselbetrug und ein Versuch angelastet. Weitere geschädigte Banken werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krems/Donau unter 059133/3440 zu melden. (APA)