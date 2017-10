Pinggau – Die Polizei hat am Dienstag in der Oststeiermark eine Burgenländerin (40) gestoppt, die mit ihrem Pkw „in gefährlicher Weise“ unterwegs gewesen war und Straßensperren durchbrochen hatte. Die Frau war über Niederösterreich und die Wechselbundesstraße bis Pinggau gelangt, wo sie dann aufgehalten wurde. Sie wurde in eine Klinik gebracht, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte.

Gegen Mittag waren bei Polizeidienststellen im südlichen Niederösterreich Anrufe eingegangen, wonach eine Frau mit ihrem Pkw in Schlangenlinien unterwegs sei. Eine niederösterreichische Polizeistreife versuchte den Wagen im Bereich Aspang an der Wechselbundesstraße (B54) anzuhalten. Die 40-Jährige missachtete jedoch sämtliche Anhaltezeichen und flüchtete entlang der B54 über die Landesgrenze.

Straßensperren durchbrochen

Bei einer Straßensperre im Bereich Pinggau fuhr die Burgenländerin aus dem Bezirk Mattersburg schließlich auf einen Streifenwagen sowie einen Polizisten los, woraufhin dieser auf die Seite springen musste. Der Lenkerin gelang es, an der Sperre vorbeizufahren und weiter zu flüchten.

Während der Fahrt touchierte die 40-Jährige dann einen sie verfolgenden Streifenwagen, bevor sie rund einen Kilometer später an einer weiteren Sperre angehalten werden konnte. Sie reagierte jedoch nicht auf die Polizisten und sperrte sich im Auto ein, bevor sie ein weiteres Mal Gas gab und einen Lkw sowie einen weiteren Streifenwagen rammte.

Um weitere Schäden zu vermeiden, schlugen Polizisten schließlich die Seitenscheibe des Pkw ein und nahmen sie fest. Da die Frau psychische Probleme haben dürfte, wurde in die Landesnervenklinik in Graz gebracht. Sie wird angezeigt. (APA)