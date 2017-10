Rottenburg an der Laber – Es war an einem Sonntagnachmittag, als eine Spaziergängerin Ende September in einem Waldstück in Rottenburg in Niederbayern einen menschlichen Schädel und mehrere Knochen entdeckte. Wie die niederbayerische Polizei damals mitteilte, wurden auch Kleidungsstücke und ein Ausweis gefunden. Lange rätselten die Menschen in der kleinen Stadt nahe Landshut, was wohl geschehen sein könnte.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Die Obduktion ergab keine Hinweise auf Gewalt- oder Fremdeinwirkung. Ein DNA-Abgleich klärte nun die Identität des Toten: Laut Aussendung handelt es sich um einen 40-jährigen Türken. Der Mann befand sich demnach auf der Durchreise, hatte keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Rätsel gibt aber nicht nur die Todesursache auf. Auch, wann der Mann gestorben ist, liegt noch im Dunkeln. Wie der Landshuter Zeitung online berichtet, gab es 2014 das letzte Lebenszeichen des 40-Jährigen. Die Verwesungsspuren am Leichnam deuteten darauf hin, dass der Tote bereits einige Jahre in dem Waldstück gelegen habe. (TT.com)