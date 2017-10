Freiburg, Kufstein – Im Fall der beiden getöteten jungen Frauen – der französischen Austauschstudentin Lucile in Kufstein und der Joggerin Carolin in Endingen – muss sich der Tatverdächtige demnächst vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen den 40 Jahre alten Lastwagenfahrer aus Rumänien wegen des Mordes in Deutschland beginnt am 22. November, teilte das Landgericht Freiburg am Freitag mit.

Geplant seien zunächst acht Verhandlungstage, mit einem Urteil könne demnach Ende Dezember gerechnet werden. Die Anklage lautet auf Mord an der deutschen Studentin und besonders schwere Vergewaltigung. Die 27 Jahre alte Frau war Anfang November vergangenen Jahres vergewaltigt und getötet worden.

Anklage im Fall Lucile steht noch aus

Dem Verdächtigen wird auch der Mord an der 20 Jahre alten französischen Austausch-Studentin aus Lyon im Jänner 2014 in Kufstein zur Last gelegt. Die beiden Fälle können jedoch nicht gemeinsam verhandelt werden. Da weder der mutmaßliche Täter, noch das Opfer deutsche Staatsbürger seien, kann die deutsche Staatsanwaltschaft den Fall der französischen Studentin nicht übernehmen. Auch wo der Verdächtige bei einer Verurteilung seine Strafe dann absitzen muss, ist noch offen.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck wartet indes noch auf Ermittlungsergebnisse aus Deutschland, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr der APA. Wann dann in Österreich Anklage erhoben werde, könne man derzeit noch nicht sagen. Zumindest spurentechnisch dürfte der Fall aber geklärt sein, denn sowohl an Luciles Kleidung als auch am Zigarettenstummel, der am Tatort gefunden worden war, fanden Forensiker Täter-DNA. Der Rumäne schweigt aber immer noch zu den Vorwürfen. Sollte der Mann, der noch für weitere Frauen-Morde verantwortlich sein könnte, in Freiburg zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt werden, könnte ihm zwar auch in Innsbruck ein Prozess gemacht werden. Eine weitere Strafe würde in dem Fall aber nicht mehr ergehen. (TT.com/APA/dpa)