Schwaz – Nach dem Raubüberfall in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf ein Sportwetten-Lokal in Schwaz konnte die Tiroler Polizei nun den mutmaßlichen Täter festnehmen. Der 20-jährige Österreicher galt bereits als tatverdächtig. Als die Beamten die Wohnung des Mannes im Bezirk Schwaz durchsuchten, konnten sie die beim Überfall verwendete Schreckschusspistole, einen Rucksack sowie Bargeld in der Höhe eines fünfstelligen Betrags sicherstellen. Der Verdächtige wurde bereits am Freitagabend nach einer intensiven Fahndung von der Cobra festgenommen, teilte die Tiroler Polizei am späten Montagvormittag in einer Aussendung mit. Der junge Mann gestand die Tat bei der Vernehmung.

Überfall um Mitternacht

Der Festgenommene hatte am Donnerstag ein Sportwetten-Lokal in der Schwazer Altsdtadt betreten und bedrohte dort zwei Angestellte mit einer Schreckschusspistole. Die Mitarbeiter gingen zum Safe und packten das Geld wie vom maskierten Mann gefordert in dessen Rucksack. Der Täter konnte vorerst flüchten.

Der 20-jährige mutmaßliche Täter wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Nach den abschließenden Ermittlungen des Landeskriminalamts Tirol wird er bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (TT.com)