Von Thomas Hörmann

Schwaz – Am Nachmittag gewann er im Schwazer Winwin-Wettlokal 140 Euro, am späten Abend versuchte er angeblich mit einer Pistole in der Hand erneut sein Glück: Doch diesmal hatte der Unterländer Pech – Cobra-Beamte nahmen den mutmaßlichen Räuber knapp 19 Stunden nach dem Überfall fest.

Es war am Nationalfeiertag kurz vor Mitternacht, als ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann das Wettlokal im Schwazer Zentrum betrat. Mit einer Pistole zwang der zunächst unbekannte Täter die beiden Mitarbeiter, ihm den Inhalt des Tresors zu überlassen. Nachdem die Angestellten den Rucksack des Räubers mit einem höheren fünfstelligen Geldbetrag gefüllt hatten, ergriff er zu Fuß die Flucht. Die Fahndung der Polizei blieb in den Nachtstunden zunächst ohne Ergebnis.

Das änderte sich allerdings am Freitag. Gegen 18.20 Uhr nahmen Cobra-Beamte einen 20-jährigen Verdächtigen fest. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnten Polizisten nahezu die gesamte Beute und eine Schreckschusspistole sicherstellen. Der Mann aus dem Bezirk Schwaz befindet sich seither in der Innsbrucker Justizanstalt.

Der rasche Ermittlungserfolg ist nicht zuletzt auch den Schwazer Winwin-Angestellten zu verdanken: „Bei der Durchsicht der Überwachungsvideos ist den Mitarbeitern der etwas eigenartige Gang des Räubers aufgefallen“, schildert Winwin-Sprecher Martin Himmelbauer. Ganz ähnlich bewegte sich auch ein Kunde, der das Wettlokal am Nachmittag vor dem Überfall besucht hatte. „Dabei trug er sogar die gleichen Schuhe wie der Täter“, so Himmelbauer weiter: „Da unsere Kunden namentlich registriert sind und mit der ‚Spielerkarte‘ einchecken müssen, konnte auch die Identität rasch geklärt werden.“ So kam es, dass der 20-jährige Unterländer 19 Stunden später Handschellen trug.

Gegen den Verdächtigen sprechen mehrere Indizien: So fanden die Beamten in seiner Wohnung nicht nur die Waffe, sondern auch den Rucksack und auf mehrere Verstecke aufgeteilt die Beute: „Bis auf 2,50 Euro konnte der gesamte Betrag sichergestellt werden“, sagt Martin Himmelbauer.

Der unbescholtene Mann hat bereits ein Geständnis abgelehnt: Als Motiv gab er den „Adrenalinkick“ an.