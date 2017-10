St. Jakob am Arlberg – Am Freitag gegen 13 Uhr fing ein Stadel im Bereich Hinterbalwiese in St. Jakob am Arlberg Feuer. Obwohl die Feuerwehr umgehend mit den Löscharbeiten begann, konnte das Gebäude nicht mehr gerettet werden.

Am selben Tag versuchte auch in Pettneu im Ortsteil Schnann ein unbekannter Täter (bzw. mehrere), einen Stadel in Brand zu setzen – die Brandtstiftung missglückte hier jedoch, das Feuer erlosch von selbst. Ein Möglicher Zusammenhang wird nicht ausgeschlossen, die Polizei bittet um Hinweise.

Zeugen, die am Freitag zwischen 12 und 14 Uhr im Bereich Hinterbaldwiese Verdächtiges wahrgenommen haben, mögen sich bei der Polizei in Landeck (Tel: 059133 7140) melden.

Insbesondere sind Hinweise zu zwei Jugendlichen Radfahrern erbeten. Einer der beiden dürfte mit einem grünen Sweater bekleidet gewesen sein. Die Jugendlichen sind dringend tatverdächtig. Sie dürften sich in der angeführten Zeit zwischen St. Anton und Schnann mit zwei Fahrrädern aufgehalten haben. (TT.com)