Hall in Tirol – In der Nach auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in Hall in Tirol in das Büro eines Altenwohnheimes ein. Dabei brachen sie ein Fenster im Erdgeschoss auf und stiegen in das Gebäude ein. Im Büro der Heimleitung entwendete die Täterschaft einen kleineren Geldbetrag aus einem Schrank und rissen einen verschraubten Tresor aus der Wand. Darin befanden sich ausschließlich Sparbücher der Heimbewohner. Der aufgebrochene Tresor wurde unweit des Tatortes in einem Bach sichergestellt – die Sparbücher waren alle noch darin verschlossen. (TT.com)