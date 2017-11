Innsbruck – Nach einer blutigen Auseinandersetzung musste ein afghanischer Staatsangehöriger Ende Oktober in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. Der Mann war von vier oder fünf Landsmännern attackiert worden.

Sie hatten zunächst mit den Fäusten auf ihn eingeschlagen, ehe einer der Männer ein Messer zog und es dem Opfer in den unteren Rückenbereich jagte. Der Afghane wurde an der Lunge getroffen.

Die mutmaßlichen Täter ergriffen die Flucht – Ermittlungen des Kriminalreferates des Stadtpolizeikommandos Innsbruck führten nun zu einem Verdächtigen. Ein 27-jähriger Afghane wurde am Freitag in seiner Wohnung in Innsbruck festgenommen und in die Justizanstalt gebracht. (TT.com)