Rum – Die Polizei in Rum ermittelt derzeit in einem Fall schwerer Sachbeschädigung beim MPreis im Ort. Dort haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag einen Böller in einen Briefkasten gesteckt und damit zur Explosion gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Briefkasten aufgerissen. Briefe sind teilweise verbrannt. Reste des Böllers wurden sichergestellt, sie könnten auch bei der Überführung der Täter helfen. Hinweise sind an die Polizei Rum unter Tel. 059133/7121 erbeten. (TT.com)