Neustift i. St. - "Durchaus kurios" nennt ein Beamter der Polizei Neustift einen Diebstahl, der sich in der Nacht auf den Nationalfeiertag in einer Bar im Neustifter Ortsteil Scheibe ereignet hat. Mehrere Jacken und die darin verwahrten Handys sind zwischen 1.00 und 3.00 Uhr nachts aus dem Lokal gestohlen worden.

"Bisher sind uns sechs Fälle bekannt, wir nehmen aber an, dass noch mehr Jacken verschwunden sein dürften", sagt der Polizist auf Nachfrage von TT.com. Die gestohlenen Jacken hingen auf Barhockern und in der Garderobe. Das merkwürdige an dem Raub: Während die Handys am nächsten Tag, versteckt in einer Hecker, wieder gefunden und den Besitzern zurück gegeben werden konnten, fehlt von den Kleidungsstücken noch jede Spur.

Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise



Das Lokal war zum Tatzeitpunkt gut besucht, deshalb geht die Polizei davon aus, dass jemand den bisher unbekannte Täter bei den Diebstählen beobachtet haben könnte. "Außerdem ist es auch nicht unauffällig, wenn jemand mitten in der Nacht mit mehreren Jacken durch den Ort spaziert", schmunzelt der Stubaier Beamte.

Die Exekutive bittet deshalb um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Neustift (Tel.: 059133/7119) oder jede andere Polizeidienststelle. (TT.com)