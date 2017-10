Kundl - Eine Serie von Sachbeschädigungen und Müllcontainer-Bränden im Kundler Ortsgebiet ist geklärt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sind eine 16- und eine 18-Jährige als Täterinnen ausgeforscht worden. Die beiden Österreicherinnen haben zwischen 17. und 28. Oktober in der Gemeinde im Bezirk Kufstein zwölf Müllcontainer in Brand gesteckt. Laut Polizeibericht aus "Frust und Langeweile".

Außerdem haben die jungen Frauen in der Zeit vom 19. bis zum 22. Oktober mehrere Graffitis mit abfälligen Bemerkungen in Kundl gesprüht - unter anderem auf vier Garagentore, einem Holzzaun beim Schwimmbad und die Betonmauer einer Bahnunterführung. Die Mädchen werden auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)