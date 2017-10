Vomp – Dem feinen Näschen eines Drogenspürhundes entging am Sonntagnachmittag nichts, als er mit seinem Polizei-Hundeführer in einem Haus in Vomp war. In der Erdgeschosswohnung eines 57-Jährigen erschnüffelte der Vierbeiner eine Indoorplantage mit 17 Hanfpflanzen und 66 Setzlingen. Im Keller fanden die Beamten weitere 16 Pflanzen. Außerdem wurde im Rest des Hauses weiteres – konsumfertiges – Marihuana sichergestellt. Die geernteten Pflanzen sollten eine Menge von rund 800 Gramm Marihuana ergeben. Der 57-jährige Einheimische wird angezeigt. (TT.com)