Innsbruck, Erpfendorf – Die Tatgeschichte ging Mitte Mai durch ganz Österreich. Ein 28-jähriger Unterländer hatte sich mit dem Taxi zu einer nahe gelegenen Bank bringen lassen und den ihm persönlich bekannten Taxifahrer darauf als Geisel genommen. In der Bank bedrohte der erklärte Räuber zuerst noch eine Angestellte mit einer Pistole, forderte sie später jedoch auf, die Bank zu verlassen. Trotz der an sich ungewöhnlichen Vorgangsweise bezüglich der Frau ließen erste Gespräche des Sondereinsatzkommandos Cobra mit dem Geiselnehmer Schlimmstes befürchten.

Hatte der Unterländer doch angegeben, dass er in der Bank mittlerweile mehrere Sprengstofffallen deponiert und zudem einen Sprengstoffgürtel umgeschnallt hätte. Über 200 Polizisten und 60 Cobra-Beamte scharten sich indes rund um die kleine Bankfiliale in Erpfendorf, bevor sich der Geiselnehmer nach einem letzten Gespräch mit Verhandlern nach fast sechs Stunden ergeben hatte.

Sechs Monate bis fünf Jahre Haft

In der Pressekonferenz der Polizei wurde anschließend von einer Kurzschlusshandlung des Täters gesprochen. „Vieles im Leben des Mannes hatte sich nicht so entwickelt wie erhofft“, hieß es damals. Aufgrund des Tatablaufs schloss die Polizei im Mai sogar einen geplanten Selbstmord nicht aus. Heute findet am Landesgericht nun der Prozess gegen den Täter statt. Da der Mann sein Opfer einst ohne ernstlichen Schaden wieder gehen hatte lassen, drohen ihm für einen strafrechtlich privilegierten Fall von erpresserischer Entführung sechs Monate bis fünf Jahre Haft (sonst zehn bis zwanzig Jahre).

Mustafa Tuncer, Verteidiger des Angeklagten, drängt trotz des nun niederen Strafrahmens auf ein psychiatrisches Gutachten zu seinem Mandanten: „Ich werde dazu noch im Prozess einen Antrag stellen. Der gesamte Tatablauf ist für rational denkende Menschen ja so überhaupt nicht nachvollziehbar.“

„Mein Mandant muss psychisch gestört sein!“

Rechtsanwalt Tuncer bezieht sich dabei auf mehrfach Unerklärliches: „Welcher Bankräuber wartet denn mit 100.000 Euro in der Tasche 20 Minuten auf die Polizei? Die Zeit wurde dabei allen in der Filiale so lang, dass sie sich inzwischen über Handy zu Einsatzmeldungen informierten – die haben die eigene Geiselnahme per Facebook verfolgt!“ Auch dass der Mandant sich zum Überfall von einem ihm bekannten Taxilenker entschied, will der Kufsteiner Anwalt nicht begreifen. Ebenso, dass er die Geiselnahme aufgab, da ihm „Verhandler gesagt hätten, dass dies sicher das Vernünftigste sei“. Tuncer: „Dies ist kein normaler Bankraub. Mein Mandant muss psychisch gestört sein!“ Sprengstoff und Pistolen waren übrigens allesamt Attrappen. (fell)