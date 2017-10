Innsbruck, Erpfendorf – Ein 29-Jähriger ist am Montag am Landesgericht Innsbruck wegen einer Geiselnahme bei einem Banküberfall zu sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Mann hatte mehr als 90.000 Euro bei einem Geldinstitut in Erpfendorf erbeutet sowie einen Taxler zuvor gezwungen, eine vermeintliche Sprengstoffweste anzulegen. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

Das Zusammenkommen von zwei Straftaten sei erschwerend gewesen, meinte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Mildernd hingegen habe sich das Geständnis des 29-Jährigen sowie seine Unbescholtenheit ausgewirkt. Der Angeklagte hatte sich während des Prozesses sowohl bei seiner Geisel, als auch bei der Bankangestellten entschuldigt.

„Geldsorgen“ als Tatmotiv

Der Unterländer bekannte sich beim Prozess „teilweise schuldig“. Damit folgte er seinem Verteidiger, der von Schuld in Bezug auf Erpressung sprach, jedoch von keinem Banküberfall wissen wollte. „Es war Nötigung der Bankangestellten und versuchter Diebstahl“, so der Verteidiger. Er habe das Geld nicht sofort an sich gerissen, es gebe eine „zeitliche Lücke“. Erst im Laufe des Tages habe der Angeklagte immer wieder Geld in seine mitgebrachte Tasche gepackt. Als Grund für die Tat nannte der Mann „Geldsorgen“.

Die Tatgeschichte ging Mitte Mai durch ganz Österreich. Der Unterländer hatte sich mit dem Taxi zu einer nahe gelegenen Bank bringen lassen und den ihm persönlich bekannten Taxifahrer darauf als Geisel genommen. In der Bank bedrohte der erklärte Räuber zuerst noch eine Angestellte mit einer Pistole, forderte sie später jedoch auf, die Bank zu verlassen. Trotz der an sich ungewöhnlichen Vorgangsweise bezüglich der Frau ließen erste Gespräche des Sondereinsatzkommandos Cobra mit dem Geiselnehmer Schlimmstes befürchten.

Hatte der Unterländer doch angegeben, dass er in der Bank mittlerweile mehrere Sprengstofffallen deponiert und zudem einen Sprengstoffgürtel umgeschnallt hätte. Über 200 Polizisten und 60 Cobra-Beamte scharten sich indes rund um die kleine Bankfiliale in Erpfendorf, bevor sich der Geiselnehmer nach einem letzten Gespräch mit Verhandlern nach fast sechs Stunden ergeben hatte. (TT.com, fell)