Von Reinhard Fellner

Innsbruck – War der spektakuläre Banküberfall von Erpfendorf im Mai mitsamt Geiselnahme eine nicht nachvollziehbare Verzweiflungstat oder die vorab detailliert vorbereitete Tat eines Wichtigtuers? Der Prozess am Montag rund um erpresserische Entführung und Raub am Landesgericht brachte darüber keine endgültige Klarheit, jedoch die Gewissheit, dass man sich mit solchen Taten nicht spielt.

60 Cobrabeamte und rund 200 Polizisten hatten sich damals vor einer Bank in Erpfendorf postiert. Der Vorfall war schon allein wegen der Androhung von Sprengstofffallen sogar in den TV-Hauptnachrichten erschienen.

Lange geplanter „Kurzschluss“

Bis Montag schien sich der 29-Jährige der Tragweite seines Handelns jedoch nicht bewusst. Machte der Arbeitslose vor Richterin Helga Moser und Schöffen doch Verzweiflung aus Geldnot und einen Kurzschluss geltend, auch habe er ja niemals jemanden verletzen wollen. Dabei hatte der 29-Jährige die Tat jedoch schon am Vorabend minutiös geplant. Aus Socken und Kieselsteinen wurde da ein Sprengstoffgürtel gebastelt. Dazu aus Kabeln, Kartons und Ladestationen recht echt aussehende Bombenattrappen. Am Tag darauf hatte sich der Unterländer dann ein Taxi zu sich nach Hause bestellt. Als der ihm bekannte Taxifahrer in seiner Wohnung noch eine Zigarette geraucht hatte, stellte sich der 29-Jährige plötzlich mit einer täuschend echt aussehenden Maschinenpistolenattrappe vor ihm auf und nötigte ihn, eine Sprengstoffweste anzuziehen. Dass auch diese selbstgebastelt war, wusste der Taxler nicht. Mit den Sprengstoffattrappen ging es dann direkt zur Bank.

Dort verlangte der 29-Jährige die Bankschlüssel, ließ die Bankangestellte darauf aber unbeschadet abziehen. Nicht ohne ihr noch nachzurufen, dass sie jetzt gerne die Polizei rufen könnte. Obwohl er freie Hand zu den Kassen und sich letztlich 91.685 Euro zusammengerafft hatte, reagierte der Unterländer jedoch nicht wie sonstige Bankräuber.

Anstatt völlig ungehindert mit dem Geld die Flucht zu ergreifen, rief er mit 27 Knallpatronen und einer Flasche Whisky bewaffnet nämlich lieber die Bezirksleitstelle an und gab der Polizei einen Überfall mitsamt Geiselnahme bekannt. Die Forderungen hielten sich mit einem vollgetankten Fluchtfahrzeug in Grenzen.

Dafür spielte der 29-Jährige mit den Verhandlern der Polizei großes Kino. Über sechs Stunden narrte der „Räuber“ die Polizei, zog Rollos he­runter, warnte vor empfindlichem Sprengstoff und setzte alle Überwachungskameras außer Gefecht. Über soziale Netzwerke verfolgte der Angeklagte währenddessen den Großeinsatz und freute sich, dass es seine Tat bereits virtuell nach Italien geschafft hatte. Am Ende ließ der Geiselnehmer erst den Taxifahrer frei und ergab sich dann ohne weitere Gegenwehr selbst.

Verteidiger bezweifelt Zurechnungsfähigkeit

Umstände, die Verteidiger Mustafa Tuncer an der Zurechnungsfähigkeit seines Mandanten zumindest zweifeln ließen. Auch stellte RA Tuncer in dieser Konstellation einen Raubvorsatz, der sich auf Beute richtet, in Abrede. Vielmehr sei seinem Mandanten alleine Nötigung und versuchter Diebstahl vorzuwerfen. Tuncer zu den Schöffen: „Überlegen Sie doch. Würden Sie als Räuber so handeln? Das Geld hat die Bank ja gar nie verlassen!“

Nachdem sein Mandant aber nochmals seine Zurechnungsfähigkeit beteuert und es auch nie einen Anhaltspunkt für eine psychische Störung gegeben hatte, kam der Schöffensenat zum Schluss, dass hier eindeutig erpresserische Entführung und Raub vorliegen. Bei einem Strafrahmen von bis zu zehn Jahren ergingen über den Unbescholtenen nicht rechtskräftig sieben Jahre Haft. Richterin Moser: „Vieles deutet hier auch auf Geltungssucht hin. Da wollte sich einer wohl auch einmal in den Mittelpunkt stellen.“