Stiwoll – In der kleinen Gemeinde Stiwoll in der Steiermark steht am Morgen nach der abscheulichen Bluttat an zwei Bürgern die Zeit still. Die Schulen und der Kindergarten sind geschlossen, die Bewohner ringen um Fassung.

Die 55-jährige Adelheid H. und der 64-jährige Gerhard E. sind tot, Martina Z. (68) liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Und der, der dafür verantwortlich sein soll, ist weiter auf der Flucht. Am Montag konnte die Polizei ein Fahrzeug sicherstellen, bei dem es sich um das Fluchtfahrzeug handeln dürfte. Laut Ermittlern langten über Nacht zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein.

Polizei und Justiz ist der 66-jährige Friedrich F. kein Unbekannter, immer wieder soll er wegen Streitigkeiten mit Mitbürgern und Behörden aufgefallen sein. Manche beschrieben ihn als „Querulant“, mit den Nachbarn soll er sich jahrelang wegen eines Grundstücks in den Haaren gelegen haben.

Nachbarn aus dem Hinterhalt ermordet

Am Sonntag eskalierte dieser Nachbarschaftsstreit in einem mutmaßlichen Akt von Selbstjustiz: Friedrich F. soll das Gewehr seiner Frau genommen haben – und damit zu einem Treffen mit den Nachbarn gegangen sein. Seine Töchter hatten eine Aussprache mit den Nachbarn wegen eines Zufahrtsweges organisiert – dass ihr Vater sich in einem Wirtschaftsgebäude auf die Lauer gelegt hatte, um auf die verhassten Nachbarn zu schießen, wussten sie nicht. Zur geplanten Aussöhnung kam es nie: Wie der Kurier berichtet, soll der 66-Jährige aus dem Hinterhalt ohne Vorwarnung auf seine Nachbarn geschossen haben. Adelheid H. und Gerhard E. brachen auf der Stelle tot zusammen, Martina Z. wollte flüchten, wurde dabei aber von einem Projektil getroffen. Sie überlebte schwer verletzt.

Polizei warnt Bevölkerung vor Schützen

Nach den Schüssen ergriff Friedrich F. in einem weißen Lieferwagen die Flucht. Trotz zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung ist er immer noch nicht gefasst. Es gibt derzeit keine Anhaltspunkte, wo sich der mutmaßliche Doppelmörder aufhalten könnte.

Die Polizei hat neben intensiven Fahndungsmaßnahmen auch Personen- und Objektschutz angeordnet. Neben allen öffentlichen Gebäuden werden auch die Angehörigen der Opfer und die des Verdächtigen bewacht. Auch das Grazer Straflandesgericht, in dem der Verdächtige Hausverbot hat, wird von Polizisten beschützt. Das schreibt die Kleine Zeitung. „Wir wissen nicht, wohin der Täter geflüchtet ist. Er ist bewaffnet. Wir fordern die Bevölkerung auf, wachsam zu sein, aber keine eigenmächtigen Handlungen zu unternehmen“, sagte Polizeisprecher Leo Josefus. Die Fahndung wurde mittlerweile auch auf die übrigen Bundesländer und auf ganz Europa ausgedehnt.

Der Bürgermeister von Stiwoll, Alfred Brettenthaler, will Kindergarten und Schule so lange geschlossen halten, bis der Verdächtige gefunden ist. Er denkt auch an eine Absage von Veranstaltungen. „Die Vorsicht ist wichtiger“, betont er gegenüber der APA. Das Verhalten des 66-Jährigen sei nicht vorhersehbar gewesen. Es werde aber immer „ein paar Irre geben“, die man wegen Gesetzeslagen nicht einfach einsperren könne. (TT.com)