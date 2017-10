Gleich neun Ungarn wurden gestern zu einem Großprozess am Landesgericht vorgeführt. Vorwurf der Anklage: Kupferdiebstahl in Millionenhöhe als Bandenmitglieder. Die teils geständigen Angeklagten fungierten nicht als Bosse, sondern als einfache Lkw-Fahrer. Als solche hatten sie bei Unternehmen, wie den Montanwerken Brixlegg, ungefähr 40 wertvolle Kupferladungen abgeholt, die eigentlich für den italienischen Markt bestimmt waren. Als sich das Kupfer bereits auf den Lastern befand, wurden von den Lkw-Lenkern jedoch jeweils die internationalen Frachtpapiere auf einen neuen Zielort umgeändert. Und da ging es durchwegs anstatt nach Italien in die Slowakei. Dort verliert sich die Spur aller Kupferlieferungen. An die wertvolle Fracht waren die Fahrer übrigens erst gelangt, da Großspeditionen solche Lieferaufträge an Subfirmen via Internet-Börsen vergeben. Um dabei zum Zug zu kommen, scheut wiederum die Kupfer-Mafia keine Mühen. Mit eigens gegründeten Speditionen sowie übernommenen Pleitefirmen bewirbt sie sich um die Aufträge. Aufgrund des Umfangs des Verfahrens ist der Millionen-Prozess vorerst bis Freitag anberaumt. Aufgeflogen ist übrigens alles, da einer der Angeklagten ausgepackt hat.

Wegen eines vorgetäuschten Überfalls auf ein Landecker Wettlokal im April mussten sich gestern zwei Angeklagte als Mittäter am Landesgericht verantworten. Der „Überfall“ war damals von einer Lokalangestellten geplant worden. Sie wollte wegen eines Fehlbetrages 8000 Euro Tageslosung ergaunern. Der einstige Liebhaber der Frau führte darauf den fingierten Überfall aus. Zuerst chauffierte der gestern Erstangeklagte den Täter von Telfs zum Tatort Landeck. Die Lebensgefährtin des Chauffeurs und gleichzeitig die damals beste Freundin der Angestellten informierte die Wartenden darauf erst per Handynachricht, dass die Luft rein sei und der Überfall starten könnte. Der Fahrer fasste dafür zur Hälfte bedingte 1200 Euro Geldstrafe für Veruntreuung aus. Die gestern hochschwangere Zweitangeklagte erhielt wegen einschlägiger Vorstrafen und falscher Beweisaussage jedoch eine neunmonatige Gefängnisstrafe. (fell, kk)