Von Markus Schramek

Innsbruck – Man warf sich in Schale, föhnte und kämmte sich, veredelte das nervöse Gesamtbild mit einer ordentlichen Dosis Duftwasser und begab sich auf Braut- bzw. Bräutigamschau. So lief die Partnersuche früher.

Und heute? Da setzt man sich vor den Computer, steuert eine Singlebörse im Internet an, erstellt ein Benutzerprofil (samt einer mehr oder weniger akkuraten Selbstbeschreibung) und schon geht’s los mit dem Online-Dating. Interessenten bekunden schriftlich ihr Interesse, zunächst noch völlig anonym.

Dass Mann und Frau sich zuerst im Netz begegnen, ehe sie einander ins Netz gehen, ist alltäglich. Da gibt es nichts zu lästern. Besser so als einsam seine Runden zu ziehen.

Doch gemach, gemach! Im Internet treibt bekanntlich auch übles Volk sein Unwesen. Gauner und Ganoven nutzen jede erdenkliche List, um arglose Surfer übers Ohr zu hauen.

Singlebörsen sind dafür besonders geeignet. Ist man/frau so richtig für ein virtuelles Gegenüber entflammt, ruht mitunter der Sachverstand. So kommt es vor, dass man einer wildfremden Internetbekanntschaft Geld vorstreckt, weil diese urplötzlich in Not geraten sei. Nach Erhalt des Flieders ist es dann vorbei mit der vermeintlichen Liebelei: Das Benutzerprofil des Lovers in spe erweist sich als genauso frei erfunden wie seine Liebesschwüre.

Ein Rundum-Desaster und leider kein Einzelfall. Wie aber kann man sich als Benützer einer Datingplattform vor solchen Machenschaften schützen? Das wollte das TT-Ombudsteam von Parship wissen, einem weithin bekannten Vermittler von Zweisamkeit über das Internet.

Sandra Gabler, die Österreich-Chefin von Parship, legt ihren Kundinnen und Kunden den Begriff „Vorsicht“ ans (vorerst noch einsame) Herz. „Auf seriösen Plattformen kennen Mitglieder weder die E-Mail-Adresse noch die Telefonnummer oder Anschrift der anderen“, betont Gabler.

Sie rät dringend dazu, solche Daten erst dann bekannt zu geben, wenn genügend Vertrauen aufgebaut ist. Den Schutzschild Anonymität sollte man nicht leichtsinnig ablegen, nur weil das Gegenüber ein Großmeister im schriftlichen Flirten ist.

Und gleich noch ein Tipp der Expertin, doppelt unterstrichen: „In allen Phasen des Kennenlernens gilt: Sollte Sie ein Kontakt bitten, ihm kurzfristig Geld zu leihen oder zu senden, gehen Sie niemals darauf ein, egal, wie plausibel die Gründe erscheinen!“

Nach den Worten Gablers verstehen sich Kriminelle sehr gut darauf, mit Psychotricks Vertrauen aufzubauen und so Geld herauszulocken. „Scamming“ heißt diese Form von Betrug in der Polizeisprache. Apropos Polizei: Einen betrügerischen Internetkontakt anzuzeigen, ist natürlich sehr empfehlenswert.

Der beste Schutz wäre es, Betrüger von Singlebörsen überhaupt fernzuhalten. „Kriminelle Energien einzelner Mitglieder können wir leider nicht hundertprozentig ausschließen“, räumt Expertin Gabler ein. „Wir haben aber ein mehrstufiges Sicherheitssystem in Anwendung.“

So scannt der Parship-Kundenservice die Plattform nach verdächtigen Profilen und sperrt diese nötigenfalls. Auch die User selbst können (verhaltens-)auffällige Profile melden. Auf freiwilliger Basis haben Parship-Kunden die Möglichkeit, ihre eigene Identität als echt überprüfen zu lassen (per SMS). Diese Echtheit ist für die anderen Nutzer dann ersichtlich.

Pärchen, die sich auf Single­börsen finden, verlegen ihre Aktivitäten gerne auf andere Kanäle wie Mails oder Nachrichtendienste à la WhatsApp. Auch hier heißt es aufpassen, können dabei doch persönliche Daten wie Name oder Mobilnummer entblößt werden. Ein Ausweg könnte es sein, sich eine anonyme Gratismail bei einem der Anbieter im Internet zuzulegen.

Alles nicht so einfach, wie man sieht. Aber das waren Liebessachen ja noch nie.