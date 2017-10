Imst – Unbestimmten Grades verletzt wurde ein 59-jähriger Belgier bereits am 2. Oktober bei einer Schlägerei in der Langgasse in Imst. Der stark alkoholisierte Mann wurde laut eigenen Angaben gegen 0.45 Uhr auf der Höhe des „M-Preis“ von einem Jugendlichen mit einer Eisenstange niedergeschlagen. Als er auf dem Boden lag, wurde der 59-Jährige dann noch mit Fußtritten malträtiert.

Anschließend flüchtete der Täter in Begleitung mehrerer weiterer Personen in Richtung Norden. Der Belgier wurde nach dem Vorfall von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Die Polizei erhofft sich nun von Zeugen nähere Angaben zu dem Vorfall. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Imst (Tel.: 059133/7100) entgegen. (TT.com)