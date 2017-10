Innsbruck – Mit der Veröffentlichung eines Fahndungsfotos hofft die Tiroler Polizei, einen mutmaßlichen Waffendieb ausfindig zu machen. Der Mann soll im August mindestens einmal ein Waffengeschäft im Innsbrucker Stadtteil Rossau heimgesucht haben. Fünf von sechs gestohlenen Faustfeuerwaffen konnten mittlerweile sichergestellt werden, eine Waffe fehlt noch. Zwar konnten die Ermittler auch den Verdächtigen längst identifizieren, dieser tauchte jedoch unter und konnte bis jetzt nicht gefunden werden.

Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte der Mann auch für Einbrüche in Betriebe und Lokale aller Art im gesamten Bundesland Tirol verantwortlich sein. Er dürfte sich vorwiegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxis und teilweise mit Fahrrädern fortbewegen. In der Zeit von Ende August bis heute nächtigte er laut Polizei in diversen Pensionen in Jenbach, Neustift im Stubaital, Mayrhofen und Matrei am Brenner – die Ermittler gehen davon aus, dass er auch weiterhin so unterkommt.

Das Landeskriminalamt (Tel.: 059133/703333) und jede andere Polizeidienststelle nehmen sachdienliche Hinweise – insbesondere auch zu den Aufenthaltsorten im Zeitraum Mitte August bis Oktober – entgegen. (TT.com)