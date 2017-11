Stiwoll – Die Suche der Polizei nach einem 66-jährigen Steirer, der am Sonntag auf seine Nachbarn geschossen und zwei von ihnen getötet haben soll, ist am Mittwoch weiter gelaufen. „Es wird weiter im Großraum des Tatorts in Stiwoll nach dem Mann gesucht“, sagte Polizeisprecher Jürgen Haas auf APA-Anfrage. Hinweise, der Verdächtige könnte sich in Amstetten aufhalten, hätten sich als negativ herausgestellt.

„Wir gehen weiter jedem Hinweis nach“, meinte Haas. Neue Beobachtungen von Passanten seien aber nicht gemeldet worden. Vorerst suche man daher weiter in den Wäldern und in der Umgebung des Wohnhauses des Verdächtigen, von wo aus die tödlichen Schüsse abgegeben wurden. Wie lange die Polizei die derart intensive Fahndung – Hunderte Beamte sind im Einsatz – aufrecht halten werde, konnte Haas nicht sagen. „Die Lage wird laufend überprüft“, so der Polizeisprecher. (APA)