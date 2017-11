Beverly Hills – Auch die Polizei von Beverly Hills im US-Bundesstaat Kalifornien ermittelt nun gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein. Man habe kürzlich etliche Beschwerden wegen Übergriffen erhalten, so die Behörde am Dienstag (Ortszeit) auf Facebook. In diesen Fällen werde ermittelt, weitere Informationen würden derzeit aber nicht veröffentlicht.

Dutzende Frauen haben Weinstein Belästigungen bis hin zur Vergewaltigung vorgeworfen. Er streitet nicht einvernehmlichen Sex ab.

Auch gegen Regisseur James Toback seien Ermittlungen eingeleitet worden, so die Polizeibehörde. Die Schauspielerinnen Selma Blair und Rachel McAdams zählen zu der wachsenden Zahl von Frauen, die Toback sexuelle Übergriffe vorwerfen. Beide Frauen gaben an, dass sie als junge Schauspielerinnen bei geschäftlichen Treffen in einem Hotel von ihm belästigt worden seien. (dpa)