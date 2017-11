Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Es war für viele Tiroler Eltern der Aufreger des heurigen Jahres. Ein zehn Monate alter Bub war im Jänner mit einer Kokainvergiftung in die Klinik eingeliefert worden. Das stark krampfende Kleinkind hatte beim Spielen im Wohnzimmer einen kleinen Kokainstein auf dem Teppich gefunden und ihn in den Mund gesteckt. In der Klinik wurde bei Einlieferung des kleinen Patienten ein potenziell lebensgefährlicher Zustand diagnostiziert.

Sofort eingeleitete Ermittlungen hatten ergeben, dass der Kindesvater an diesem Tag sein Besuchsrecht ausgeübt hatte und ihm dabei wohl das kleine Kokainstück aus der Jeans gefallen war. Aus Angst und Scham vor der Mutter hatte der Vater den Vorfall zunächst verschwiegen: „Ich habe mich erst gar nicht getraut zu sagen, dass es von mir ist“, äußerte der im August wegen Vernachlässigen unmündiger Personen Angeklagte am Landesgericht.

Die mitangeklagte Kindesmutter war im Sommer letztlich freigesprochen worden, da sie laut Erstgericht mit so einem Vorfall nicht rechnen konnte und es einer Mutter nicht zumutbar sei, „einen Boden jede Minute nach Bröseln abzusuchen“. Dem Angeklagten wurde jedoch grob fahrlässiger Umgang mit seinem kleinen Sohn attestiert. Das Gericht: „Sie haben Ihr Kind durch mangelnde Sorgfalt schwer verletzt. Sie spielen mit dem Kind und sind so sorglos!“ Sechs Monate ergingen darauf über den Asylwerber. Dabei hatte der Verurteilte noch Glück. Laut medizinischen Sachverständigen sind schwere Dauerfolgen durch den Vorfall beim Buben nämlich auszuschließen.

Verteidiger Laszlo Szabo erhob für seinen Mandanten darauf noch Strafberufung und hatte damit am Innsbrucker Oberlandesgericht nun Erfolg. Dort hob RA Szabo noch einmal hervor, wie glimpflich der Vorfall ausgegangen war, da Kokain eben ein Stoff sei, der sich sehr schnell abbaue. Zudem sei die junge Familie „ohnehin genug bestraft, da ihr der Bub abgenommen wurde und die Jugendwohlfahrt weiter Vorbehalte zur Rückführung des Kindes an die Mutter“ habe. Für Staatsanwältin Birgit Unterguggenberger erschien die Strafe jedoch „keinesfalls als zu streng“. Die Voraussetzungen für Strafschärfung würden vorliegen, sei das Kind doch in Lebensgefahr gewesen.

Der OLG-Senat erwog aus rein rechtlichen Gründen dennoch, dass die Strafe für den Kindesvater zu hoch angesetzt worden war. Der Umgang mit Kind und Kokain sei nämlich nur fahrlässig und nicht wie verurteilt grob fahrlässig gewesen. Senatsvorsitzender Ernst Werus: „Dass Ihr Vorgehen fahrlässig war, ist ja nicht weiter fraglich. Grobe Fahrlässigkeit, wie das Erstgericht, wollen wir aber nicht annehmen.“ Der OLG-Richter bezog sich dabei auf die Definition grober Fahrlässigkeit, wonach es geradezu wahrscheinlich sein müsse, dass unter solchen Umständen so ein Unfall passiert.

Werus: „Wenn man in der Jeans aber so ein Säckchen mit Kokain hat, ist es aber wohl nur möglich, jedoch nicht geradezu wahrscheinlich, dass es herausfällt und so ein Unfall passiert.“

Bei der Strafbemessung bewertete der Senat das reuige Geständnis und die Betroffenheit durch die Gesundheitsschädigung des eigenen Kindes als mildernd. Bereits zweimaliger Gefängnisaufenthalt wegen Suchtgiftdelikten und der Rückfall trieben den Strafrahmen jedoch auf neun Monate. „Und jetzt haben Sie mit Suchtgift sogar auch noch ihr eigenes Kind geschädigt!“, schloss Werus. Insgesamt kam es zu einer Strafreduktion von sechs auf vier Monate Haft.

Verteidiger Szabo beklagte gegenüber der TT, dass der Mandant aber keine Chance auf Fußfessel hätte, da er als Asylwerber ja keiner geregelten Arbeit nachgehen dürfe.