Von Laura Bonilla/AFP

New York – Der Neunjährige hält nervös seine Sense fest. Als Gevatter Tod verkleidet wollte er durch den hippen New Yorker Stadtteil Tribeca ziehen und bei den Bewohnern Süßigkeiten einsammeln. Jetzt marschiert er verloren mit seiner Mutter durch die Straße und versucht, den vielen Journalisten und Einsatzfahrzeugen der Polizei auszuweichen.

Es ist Halloween, das besonders bei Kindern beliebte Grusel-Fest vor Allerheiligen. Doch dieses Mal ersetzt echter Schrecken den fröhlichen Schauer: Acht Menschen sterben bei einem mutmaßlich islamistischen Anschlag unweit des World Trade Center.

Am Dienstagnachmittag, während in den Vereinigten Staaten die Halloween-Feiern beginnen und Tausende Kinder und Jugendliche in Horrorkostümen „Süßes oder Saures“ verlangen, überschatten Tod und Trauer die quirlige Metropole.

„Feiger Terrorakt“

Der Täter, nach bisherigen Erkenntnissen ein 29-jähriger Usbeke aus Florida, fährt mit seinem gemieteten Pickup auf der Straße am Hudson-River wahllos in Fußgänger und Fahrradfahrer, stößt mit einem Schulbus zusammen und wird schließlich von der Polizei überwältigt. Er sti mit dem IS „verknüpft“ gewesen, erklärte New Yorks Gouverneur, Andrew Cuomo. Auch im Fahrzeug hatte er Botschaften hinterlassen, bei denen er sich zum IS bekannte.

Berichten zufolge kam der Mann 2011 in die USA und lebte in Tampa im US-Staat Florida. Zuletzt habe er sich im US-Staat New Jersey bei New York aufgehalten, wo der Kleinlaster gemietet worden sei.

Ein „feiger Terrorakt“, sagt Bürgermeister Bill de Blasio – nur 800 Meter von dem Ort entfernt, an dem vor den Terroranschlägen vom 11. September 2001 die Zwillingstürme des World Trade Centers standen. Der Anschlag hat sich auf ewig ins Gedächtnis der New Yorker und der Welt eingebrannt.

Yvonne Villiguer, die Mutter des Neunjährigen, ist ebenso geschockt und hilflos wie ihr Sohn: „Das war einfach schrecklich. Wir sind jeden Tag hier. Dies ist unser Weg zur Schule und zum Supermarkt, hier gehen wir mit unserem Hund Gassi“, erzählt die 52-Jährige.

„Der Spaß ist vorbei“

Ursprünglich wollten sie und ihr Sohn in Tribeca, dem bei den Reichen, Schönen und Berühmten beliebten Viertel im Südwesten Manhattans, von Tür zu Tür ziehen und den typischen Halloween-Obolus fordern. Doch nun hat Villiguer ihren Plan geändert: Stattdessen ziehen sie nur zu einem Gebäude in ihrer unmittelbarer Nachbarschaft, in dem zudem Freunde wohnen.

„Der Spaß ist vorbei“, sagt Conce Dadd, der Portier eines Appartment-Hauses in der Warren Street, nur wenige Schritte von dem Anschlagsort entfernt. Sorgfältig öffnet er ein paar als Harry Potter oder Sumo-Ringern verkleideten Kindern die Tür zu seinem Gebäude. „So ist das Leben. Sowas kann jederzeit passieren. Man kann nichts tun“, sagt er fatalistisch. „Das einzige, was man tun kann, ist den Typen, der das getan hat, zu bestrafen.“

Inzwischen ist die Straße bereits in Dunkelheit getaucht. Statt Kindern in ihren mehr oder weniger schaurigen Kostümen dominieren die Lichter von Polizei- und Feuerwehrwagen die Szenerie.

Viele Kinder im Viertel unterwegs

Kurz nach dem Anschlag wollten ihre Tochter und deren Freundinnen nicht mehr um die Häuser ziehen, erzählt Angelica Pinera. Doch zu lange hatten sie sich schon auf den Tag gefreut, ihre Kostüme geplant – schließlich wagten sie sich doch noch auf die Straße.

Ein Rotkäppchen und ein Wolf im Mini-Format umrunden sorgfältig eine Polizeiabsperrung. Ihr Vater Ilke Mankov behält sie unruhig im Auge. Er habe bei der Arbeit von dem Anschlag erfahren, sagt der etwa 30-Jährige. „Wir wohnen nur eine Straße von dem Ort des Geschehens entfernt, deshalb hatte ich große Angst.“

Mankov zeigt auf die Grundschule, dann auf eine High School auf der anderen Straßenseite. „Hier sind viele Kinder unterwegs“, sagt er. Dann schüttelt er die Schultern: „So ist es halt. Das ist unsere heutige Welt. Wäre es eine Stunde später geschehen, wäre gerade Schulschluss gewesen, und alles wäre noch viel viel schlimmer geworden.“