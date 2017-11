New York – Am Mittwoch ist gegen den Verdächtigen ein Strafantrag wegen Unterstützung einer Terrororganisation gestellt worden. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. In Gerichtsunterlagen heißt es, der 29-Jährige sei von Videos der Terrormiliz IS (Daesh) zu der Tat inspiriert worden.

Vor etwa zwei Monaten habe er sich dazu entschieden, einen Truck dazu zu nutzen. Er habe dabei so viele Menschen töten wollen wie möglich, heißt es in den Unterlagen weiter.

FBI schreibt Usbeken zur Fahndung aus

Die US-Bundespolizei FBI hat am Mittwoch einen Mann zur Fahndung ausgeschrieben: Der 32-jährige Mukhammadzoir Kadirov werde gesucht, weil er „Informationen zu dem tödlichen Angriff“ haben könnte. Kadirov stammt aus Usbekistan, von dort kommt auch der Fahrzeugattentäter Sayfullo Saipov.

Trump erwägt Inhaftierung in Guantanamo

US-Präsident Donald Trump erwägt, den Attentäter von New York im umstrittenen Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba einsperren zu lassen. Auf eine entsprechende Frage sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten in Washington: „Ich würde dies sicherlich in Erwägung ziehen“.

Trumps Vorgänger Barack Obama hatte vergeblich die Schließung des nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 eingerichteten Lagers angestrebt.

Anschlag wochenlang geplant

Der Attentäter hat seine Tat nach Erkenntnissen der Ermittler über Wochen vorbereitet. Nach ersten Erkenntnissen habe der aus Usbekistan stammende Sayfullo Saipov den Anschlag, bei dem er mit einem Kleintransporter acht Menschen tötete, mehrere Wochen lang geplant, sagte Polizeisprecher John Miller am Mittwoch in New York.

Dabei habe der 29-Jährige im Namen der Jihadistenmiliz IS (Daesh) gehandelt. Am Tatort sei ein Schriftstück in arabischer Sprache gefunden worden, in dem sich Saipov auf den IS berufen habe. Laut Miller war der 29-Jährige den Ermittlungsbehörden bis zu dem Anschlag nicht aufgefallen. Weder die Bundespolizei FBI noch die New Yorker Polizei hätten je gegen ihn ermittelt.

Acht Menschen getötet

Der 29-Jährige hatte am Dienstag in Manhattan mit einem Kleintransporter acht Menschen getötet und mindestens elf weitere verletzt.

Berichte, nach denen unter den Toten ein deutsches Opfer sei, wurden vom Auswärtigen Amt in Berlin mittlerweile dementiert. Ein Ministeriumssprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch, es bleibe dabei, dass zwar eine Deutsche verletzt sei, aber keine deutschen Staatsangehörigen getötet worden seien. Bei den übrigen Todesopfern handelt es sich laut dem Chef der New Yorker Feuerwehr, Daniel Nigro um fünf Argentinier und zwei US-Bürger. Neben den acht Toten wurden mindestens elf weitere Menschen verletzt.

Der Attentäter war im Südteil von Manhattan nur wenige Blocks vom Denkmal für die Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 streckenweise auf einem Radweg gefahren. Er rammte mehrere Radfahrer und Fußgänger und kollidierte zuletzt mit einem Schulbus. Daraufhin verließ er seinen Truck, wobei er ein Paintball- und ein Luftgewehr in den Händen hatte. Ein Polizist schoss dem Fahrer in den Bauch. Er wurde im Krankenhaus operiert. Die Ermittler vernahmen ihn inzwischen im Krankenhaus. (APA/AFP)