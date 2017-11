Innsbruck – Es gibt Jobs, die man einfach nicht machen sollte. Zu diesen gehört der des Türstehers. Meist führt dieser Beruf nämlich direkt auf die Anklagebank des Landesgerichts – auch wenn man selbst kein Heißsporn ist. Sturzbetrunkene und völlig enthemmte Lokalgäste sorgen nämlich meist dafür, dass Auseinandersetzungen mit einer Intensität geführt werden, die auch schwere Verletzungen mit sich bringt.

So geschehen im April im Unterland, als eine Gruppe quer durch einige Lokale gerade die Vaterschaft ihres Freundes feierte. In einer Diskothek begann dann einer von ihnen eine Rauferei. Als der Türsteher den tobenden Gast an die frische Luft befördern wollte, fiel dieser über einen Hocker und zog sich einen Schädelbruch zu. Unter welchen Umständen, konnte am Dienstag am Landesgericht aufgrund divergierender Aussagen nicht geklärt werden. Der Akt samt Video aus dem Lokal ist dazu irgendwo zwischen Polizei und Justiz verschwunden. Es wurde vertagt. (fell)