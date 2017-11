Nahe dem historischen Zentrum von Mexiko-Stadt hat die Polizei zwei menschliche Köpfe entdeckt. Ersten Ermittlungen zufolge habe ein Mann die in schwarze Plastiksackerln eingewickelten Köpfe an einer Straßenecke abgelegt, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Identität und Todeszeitpunkt der Opfer waren zunächst unklar.

Die mexikanischen Verbrechersyndikate legen immer wieder Tote oder Leichenteile an öffentlichen Plätzen ab, um Angst zu schüren oder ein Signal an rivalisierende Banden zu senden. In der Hauptstadt sind solche blutigen Machtdemonstrationen aber eher ungewöhnlich. (APA/dpa)