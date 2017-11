Namlos – Im Jahr 2012 war der Namloser Bürgermeister Walter Zobl dem Ö3-Callboy auf den Leim gegangen und hatte in einem emotionalen Telefonat den kurzzeitig berühmten Sager „Die EU geht mir am Arsch vorbei!“ gemacht. Nur wenig später überreichte der Stanzacher Hobbyschnitzer und bekannte Spaßvogel Ernst Zotz dem Dorfoberhaupt einen Holzarsch mit EU-Symbol obendrauf und der Signierung „Zobelix“, wie der Bürgermeister auch gerufen wird. Die Skulptur wurde öffentlichkeitswirksam nahe der Ortstafel von Namlos aufgestellt. Dort verblieb sie mehr als vier Jahre lang, bis sie Anfang September dieses Jahres plötzlich verschwunden war. Ein Fischer fand sie vor wenigen Tagen tief in der Schlucht des Namloser Baches (Bild). „Am Nationalfeiertag haben wir den Arsch dann geborgen“, lacht Zotz herzhaft. Nun ist die Skulptur wieder bei ihm in Stanzach und wird fürs Wiederaufstellen restauriert. Und die „Täter“: „Mei, der Bürgermeister hat halt seine Gegner. So etwas kann passieren.“ (hm)