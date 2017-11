Innsbruck – In den Jahren 2013 und 2016 war es im Großraum von Innsbruck zu zwei heftigen Attacken auf Prostituierte gekommen, die ein ähnliches Muster trugen. Während der lange Zeit Unbekannte 2013 eine Bulgarin bei Seefeld auf einem Waldweg geschlagen und gewürgt hatte, griff er letzten Sommer eine Ungarin bei Zirl mit einem Messer an und versuchte mehrfach, in Richtung der Liebesdienerin zu stechen. Die Frau konnte die Stichbewegungen jedoch abwehren und sich in der Dunkelheit in den Wald flüchten.

Der auffällig beklebte Wagen entlarvte letztlich einen bislang unauffälligen Gastronomiemitarbeiter als Täter. Diesen Mai wurde der 51-jährige Italiener von Geschworenen wegen Mordversuchs zu 15 Jahren Haft und einer Anstaltseinweisung verurteilt.

Am Dienstag blieb es am Oberlandesgericht trotz Rechtsmittel dabei. Da der Oberste Gerichtshof den Schuldspruch ohnehin schon bestätigt hatte, rüttelte der OLG-Strafsenat auch nicht an der Art der Sanktion und nannte triftige Gründe: „Die sehr erfahrene psychiatrische Sachverständige Adelheid Kastner hat ausgeführt, dass zu befürchten ist, dass sie auf freiem Fuß solche Taten wieder begehen. An der Anstaltseinweisung ist somit nicht zu rütteln!“

Psychiaterin Kastner hatte im Mai vor Geschworenen erklärt, dass der Verurteilte Kränkungen finanzieller und sexueller Natur durch Übergriffe an Prostituierten kompensiere. (fell)