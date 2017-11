Wien – Zwei 17-Jährige sind am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Wiener City in der Nähe der Station Schottenring geschnappt worden, nachdem sie versucht hatten, Beamten in Zivil Suchtmittel zu verkaufen. Bei der Festnahme wehrten sich die beiden heftig, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Donnerstag. Die drei Polizisten mussten Pfefferspray einsetzen, eine Beamtin wurde verletzt.

Im Zuge der Festnahme des Syrers und des Irakers erlitt eine Polizistin Prellungen durch zwei Faustschläge ins Gesicht. Sie konnte danach ihren Dienst nicht mehr weiter versehen. Bei den Verdächtigen wurden Ecstasy-Tabletten und Baggys mit Marihuana im Wert von mehreren hundert Euro sichergestellt. (APA)