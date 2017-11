London/Manchester – Großbritannien hat von Libyen die Auslieferung des Bruders des Manchester-Attentäters gefordert. Wie die britische Polizei am Mittwoch mitteilte, ist Hashem Abedi derzeit in Libyen inhaftiert. Es seien nun genügend Beweise gesammelt worden, um Haftbefehl gegen ihn erwirken zu können. Er steht im Verdacht, seinem älteren Bruder Salman Abedi den Sprengstoff beschafft zu haben.

Der 22-jährige Salman Abedi, ein libyschstämmiger Brite, hatte sich am 22. Mai nach einem Pop-Konzert in Manchester in die Luft gesprengt und 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Kurz vor dem Anschlag soll er nach Libyen gereist sein.

In den Tagen nach dem Attentat hatten die libyschen Sicherheitsdienste ein Foto von der Festnahme Hashem Abedis veröffentlicht. Laut libyscher Polizei hatte er zugegeben, von den Anschlagsplänen seines Bruders gewusst zu haben und wie dieser Mitglied der Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) zu sein. (APA/AFP)