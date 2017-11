Innsbruck – Von einem Parkplatz in der Triendlgasse in Innsbruck stahlen Unbekannte am Dienstagabend eine Lkw-Betonpumpe.

Die Täter dürften gegen 19 Uhr zugeschlagen haben und unmittelbar nach der Tat mit dem speziellen Laster über die Brennerautobahn in Richtung Italien gefahren sein. Das Landeskriminalamt Tirol ersucht um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/703333. (TT.com)