Washington – Ein Mann ist am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Filiale der Kaffeehauskette Starbucks in Chicago im US-Staat Illinois erschossen worden. Zwei weitere Personen, unter ihnen ein 12-jähriger Bub, seien angeschossen und in Krankenhäuser gebracht worden, berichteten US-Medien.

Die Schüsse fielen nach Polizeiangaben als Folge eines „fehlgeschlagenen Drogendeals“. Zwei Männer trafen sich um ca. 8 Uhr abends (Ortszeit) vor der Starbucks-Filiale, vermutlich um Drogen zu übergeben. Einer der Männer rannte in das Kaffeehaus, der Schütze folgte ihm und eröffnete das Feuer. Dabei tötete er seinen Begleiter und traf noch zwei andere Personen, die sich gerade in der Filiale aufhielten.

Einer der beiden Verwundeten, ein 12-jähriger Junge, wurde in der Leistengegend getroffen. Er war zum Zeitpunkt der Einlieferung ins Krankenhaus in stabilem Zustand, berichtet der Nachrichtendienst ABC News. Der Zustand der anderen angeschossenen Person war kritisch.

Die Polizei riegelte das Gebiet weiträumig ab, die Fahndung nach dem Schützen verlief zunächst erfolglos. (TT.com)