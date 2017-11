Stiwoll – Am sechsten Tag der Suche nach dem Todesschützen von Stiwoll wurde am Freitagvormittag laut Polizei eine „Örtlichkeit“ im Gemeindegebiet von Thal bei Graz überprüft. Einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde nachgegangen, „wie wir es in den vergangenen Tagen ständig machen“, erklärte Polizeisprecher Markus Lamb. Nähere Angaben dazu wurden vorerst nicht gemacht.

Mehrere hundert Polizisten im Einsatz

Die Suche am späten Vormittag erfolgte in Thal, etwa sieben Kilometer Luftlinie östlich von Stiwoll, in Richtung Graz. Ob der Gesuchte dort gesehen wurde, konnte nicht bestätigt werden. Der gesamte Einsatz zur Suche nach dem 66-Jährigen werde mit unverminderten Kräften aufrechterhalten, hieß es seitens der Polizei gegenüber der APA. „Das heißt, wir sind mit mehreren hundert Polizisten und zwei Hubschraubern im Einsatz“. In Stiwoll selbst werden auch zwei bis drei gepanzerte Fahrzeuge der Exekutive bereitgehalten.

Man habe Mannschaften aus „halb Österreich“ zusammengezogen, sagte Lamb. Der Einsatz werde in voller Stärke aufrechterhalten, in die Suche würden ständig Erkenntnisse von Ermittlern und die Auswertung von Beweismitteln einfließen. „Und natürlich auch Hinweise aus der Bevölkerung, für die wir sehr dankbar sind“, sagte der Polizeisprecher. (APA)