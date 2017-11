Bregenz/Feldkirch – Ein 77-jähriger Vorarlberger ist am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch wegen Tierquälerei zu einer teilbedingten Geldstrafe verurteilt worden. Der Mann soll ein Katzenbaby in einem zugeknoteten Plastiksack in den Müll geworfen haben, berichteten Vorarlberger Medien am Freitag. Das Tier wurde gefunden und gerettet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Verteidiger ortete Überforderung und Erschöpfung

Der Pensionist aus dem Unterland zeigte sich vor Gericht geständig. Er hatte das neugeborene Tier im April 2017 in ein Stofftuch gewickelt und in einen Plastiksack gesteckt, den er dann zugeknotet in den Müll warf. Das Kätzchen, das durch Jammern auf sich aufmerksam machte, wurde 15 Stunden später gefunden und befreit. Es litt unter Sauerstoffmangel und Dehydrierung, überlebte die Tortur aber ohne Spätfolgen.

Das Verhalten seines Mandanten sei grausam gewesen, räumte Verteidiger Martin Kloser ein. Der 77-Jährige sei jedoch schwer krank, ebenso seine Frau. Beide seien mit dem Jungtier überfordert gewesen, so der Anwalt, der bei seinem Mandanten eine depressive Erschöpfungsreaktion vermutete. Wäre der Mann im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte gewesen, hätte er eine andere Lösung finden können. Die Hauskatze sei inzwischen kastriert worden.

Ähnliche Fälle in Heimatgemeinde

Das Gericht verurteilte den bisher unbescholtenen Pensionisten zu einer Geldstrafe von 1.200 Euro, davon 300 Euro unbedingt. Das Urteil fiel damit recht milde aus, die mögliche Höchststrafe für Tierquälerei liegt bei zwei Jahren Haft. Eine Diversion sei angesichts der Schwere der Schuld nicht möglich, so das Gericht. Eine Haftstrafe sei nicht nötig, um den Mann von weiteren ähnlichen Taten abzuhalten. Mildernd wertete Richter Martin Mitteregger neben der Unbescholtenheit und dem Geständnis auch das hohe Alter des Täters. Der Mann nahm das Urteil an.

In der Wohnortgemeinde des 77-Jährigen wurden laut den Medienberichten bereits 2015 und 2016 Katzenbabys auf die beschriebene Weise „entsorgt“. Die Kätzchen starben. Die Fälle wurden jedoch mangels Hinweisen eingestellt. (APA)