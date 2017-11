Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Für viele ist er ein Held, einige Arbeitskollegen sind allerdings nicht gut auf den Mann zu sprechen. Die Rede ist von jenem Justizwachebeamten, der vor eineinhalb Wochen beim Überfall auf einen Innsbrucker Juwelier einen Räuber anschoss. Das Problem: Wie aus Justizkreisen durchgesickert ist, befand sich der Mann im Krankenstand, als er im Rahmen seines Nebenjobs als Wachmann im Schmuckgeschäft den Überfall vereitelte. Jetzt muss der Mitarbeiter der Innsbrucker Justizanstalt mit dienstrechtlichen Problemen rechnen. Wie Rudolf Jocher vom Justizministerium in Wien bestätigt, ist gegen den Beamten „ein Disziplinarverfahren wegen des Verdachtes der Ausübung einer Nebenbeschäftigung während eines Krankenstandes eingeleitet worden. Nähere Details kann ich aus Datenschutzgründen nicht nennen.“

Rückblende: Es war am 24. Oktober um 10.08 Uhr, als vier Männer ein bekanntes Juweliergeschäft in der Maria-Theresien-Straße betraten. Dass deren Absichten keine guten waren, zeigte die Pistole, mit der ein Täter die Mitarbeiterinnen bedrohte. Die drei Komplizen schlugen eine Vitrinenscheibe ein, um an die hochpreisigen Uhren zu gelangen. Dass der Überfall scheiterte, ist dem Wachmann zu verdanken, der im Hinterzimmer auf einem Monitor das Geschehen beobachten konnte. Der Beamte fackelte nicht lange, betrat den Verkaufsraum und feuerte zwei Schüsse ab. Eine Kugel durchschlug die Schulter eines Täters. Mit einigen wenigen Uhren als Beute gelang dem Quartett zunächst die Flucht. Drei Männer liefen nach Süden, einer nach Norden. Auf dessen Fersen der beherzte Security-Mitarbeiter, der im Bereich Erlerstraße/Museumstraße Passanten auf den Räuber aufmerksam machen konnte: „Haltet den Dieb!“

Was zwei Feuerwehrmänner, ein pensionierter Kripobeamter, ein Magistratsmitarbeiter und ein weiterer Zeuge auch taten – der Täter wurde überwältigt. Zwei Komplizen flüchteten in ein Kaffeehaus und dann mit einem Taxi ins Oberland. Dass ein Fahrgast eine Schusswunde hatte, blieb dem Lenker verborgen. Bei Ötztal-Bahnhof stoppten Polizeibeamte im Rahmen der Alarmfahndung das Taxi. Als sie zwei gestohlene Uhren und eine Schreckschusspistole fanden, nahmen sie die aus dem Baltikum stammenden Passagiere fest. Der verletzte Verdächtige wurde in der Innsbrucker Klinik behandelt, seine beiden Komplizen in die Justizanstalt überstellt. Der vierte Räuber konnte vorerst flüchten.

Nach dem vereitelten Überfall galten der beherzte Wachmann und die fünf Passanten, die einen Täter überwältigt hatten, als Helden des Tages. Auch Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes, honorierte den Einsatz der Männer: „Dafür wollen wir uns bedanken“, erklärte Pupp wenige Stunden nach den Wildwest-Szenen in der Innsbrucker Innenstadt im Namen der Polizei.

Dennoch könnte sein Einschreiten für den Securitiy-Mitarbeiter böse Folgen haben. Weil dadurch bekannt wurde, dass der hauptberufliche Justizwachebeamte im Krankenstand auf das Juweliergeschäft aufpasste. Das sei dumm gelaufen, so der Justizmitarbeiter: „Ein Freund hat mich gebeten, ihn für eine Stunde bei der Überwachung des Geschäfts zu vertreten. Das hab ich getan. Und genau dann passiert das mit dem Überfall.“ Es sei jetzt Aufgabe der Dienstbehörde, die Sache zu klären.

Wie die Recherchen ergaben, betreibt der Justizwachebeamte im Innsbrucker Zentrum nebenberuflich eine Detektei und Sicherheitsfirma. Und das durchaus mit dem Segen seines Arbeitgebers, obwohl derartige Nebenbeschäftigungen im Justizwache- und auch Polizeibereich mittlerweile verpönt sind. Allerdings wurde das Unternehmen vom Beamten in einer Zeit gegründet, als Nebentätigkeiten im Staatsdienst noch durchaus üblich, geduldet und erlaubt waren.

Innerhalb der Justizwache sorgt die „Heldentat“ im Krankenstand jedenfalls für Diskussionen: „Wir haben eh zu wenig Personal und kommen kaum mit der Arbeit nach. Und dann wird bekannt, dass ein Kollege im Krankenstand einen Nebenjob macht“, so die Kritik.