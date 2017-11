Braunau am Inn – Ein 57-Jähriger aus Braunau ist 14 Jahre lang regelmäßig ohne Führerschein am Steuer seines Autos unterwegs gewesen. Der war ihm 2003 entzogen worden. Aufgeflogen ist er bei Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch eine Verkehrsstreife am Freitag in seiner Heimatstadt. Das gab die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung bekannt.

Der 57-Jährige konnte keinen Führerschein vorweisen und erklärte den Beamten, dass er ihn nicht bei sich habe. Sie forschten nach und stellten fest, dass die Lenkerberechtigung schon vor Jahren entzogen worden war und sie inzwischen erloschen ist. Damit nicht genug bemerkten die Polizisten bei dem Mann, der auf dem Weg zur Arbeit war, Anzeichen einer Alkoholisierung. Der Test ergab 1,84 Promille. Dem Lenker wurde der Fahrzeugschlüssel abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Braunau angezeigt. (APA)